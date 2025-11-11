За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное лишение свободы
Уголовная ответственность за диверсии и теракты будет наступать с 14 лет
В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.
«Государственная Дума приняла закон, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, сроки давности по таким преступлениям будут отменены. Право на ходатайство об условно-досрочном освобождении будет упразднено. Уголовную ответственность за преступления такого характера начнут вводить с 14 лет.
Законопроект об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам был разработан 419 депутатами всех фракций на фоне роста числа диверсионных преступлений в стране. Если с 2019 по 2023 год по статье 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то в 2024 году — уже 48.
