За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное лишение свободы

В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

«Государственная Дума приняла закон, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, сроки давности по таким преступлениям будут отменены. Право на ходатайство об условно-досрочном освобождении будет упразднено. Уголовную ответственность за преступления такого характера начнут вводить с 14 лет.﻿﻿