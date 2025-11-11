Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное лишение свободы

11 ноября 2025 в 16:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уголовная ответственность за диверсии и теракты будет наступать с 14 лет

Уголовная ответственность за диверсии и теракты будет наступать с 14 лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

«Государственная Дума приняла закон, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности», — говорится на сайте Госдумы. Кроме того, сроки давности по таким преступлениям будут отменены. Право на ходатайство об условно-досрочном освобождении будет упразднено. Уголовную ответственность за преступления такого характера начнут вводить с 14 лет.﻿﻿

Законопроект об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам был разработан 419 депутатами всех фракций на фоне роста числа диверсионных преступлений в стране. Если с 2019 по 2023 год по статье 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то в 2024 году — уже 48.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал