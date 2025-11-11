Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

У грузино-азербайджанской границы разбился вертолет

11 ноября 2025 в 16:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Воздушное судно могло принадлежать Вооруженным силам Турции

Воздушное судно могло принадлежать Вооруженным силам Турции

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У грузино-азербайджанской границы произошло крушение, предположительно, военного вертолета. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

«У грузино-азербайджанской границы разбился, предположительно, военный вертолет», — передает «Имеди». Воздушное судно могло принадлежать Вооруженным силам Турции.

В Дагестане 7 ноября произошло крушение частного вертолета Ка-226. Вертолет следовал из Кизляра в Избербаш. В вертолете находилось семь человек. Четверо из них погибли.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал