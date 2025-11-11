У грузино-азербайджанской границы разбился вертолет
Воздушное судно могло принадлежать Вооруженным силам Турции
Фото: Анна Майорова © URA.RU
У грузино-азербайджанской границы произошло крушение, предположительно, военного вертолета. Об этом сообщает телеканал «Имеди».
«У грузино-азербайджанской границы разбился, предположительно, военный вертолет», — передает «Имеди». Воздушное судно могло принадлежать Вооруженным силам Турции.
В Дагестане 7 ноября произошло крушение частного вертолета Ка-226. Вертолет следовал из Кизляра в Избербаш. В вертолете находилось семь человек. Четверо из них погибли.
