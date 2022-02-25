В Кремле прокомментировали акции протеста из-за Украины

25 февраля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин слышит мнение всех граждан, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Граждане России имеют свою точку зрения по военной операции на Украине, но они не могут выходить на массовые акции протеста, так как это запрещено российским законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Во-первых, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою точку зрения. Мы должны, с одной стороны, лучше объяснять этим граждан. Во-вторых, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции, чтобы выражать свою точку зрения. Есть одиночные пикеты, но массовые акации не разрешены по закону, поэтому в отношении них были приняты определенные меры», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин слышит мнение всех граждан. «Он понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения и тех, кто с понимаем относится к таким вынужденным операциям», — заключил Песков. Ранее Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В прокуратуре Москвы предупредили граждан, что за участие в несогласованных уличных акциях предусмотрена ответственность, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России имеют свою точку зрения по военной операции на Украине, но они не могут выходить на массовые акции протеста, так как это запрещено российским законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Во-первых, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою точку зрения. Мы должны, с одной стороны, лучше объяснять этим граждан. Во-вторых, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции, чтобы выражать свою точку зрения. Есть одиночные пикеты, но массовые акации не разрешены по закону, поэтому в отношении них были приняты определенные меры», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин слышит мнение всех граждан. «Он понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения и тех, кто с понимаем относится к таким вынужденным операциям», — заключил Песков. Ранее Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В прокуратуре Москвы предупредили граждан, что за участие в несогласованных уличных акциях предусмотрена ответственность, пишет «Национальная служба новостей».