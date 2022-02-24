В Челябинске передумали уничтожать 13 тонн опасной свинины

Продукцию переработали на корм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свинину, почти 13 тонн, которую обнаружили в Челябинской области без ветеринарных сопроводительных документов, не стали уничтожать, а переработали на корм для другого скота. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Собственник продукции принял решение о проведении утилизации данной продукции на предприятии, занимающемся производством кормов, аминокислот и ферментов. Утилизированная партия продукции переработана на корм скоту», — говорится в сообщении на официальном сайте управления.

Ранее на территории Челябинской области было обнаружено 12,9 тонн свиной продукции, без документов. Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Собственника обязали утилизировать продукцию.