24 февраля 2022

В Челябинске передумали уничтожать 13 тонн опасной свинины

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, свинина, мясо
Продукцию переработали на корм Фото:

Свинину, почти 13 тонн, которую обнаружили в Челябинской области без ветеринарных сопроводительных документов, не стали уничтожать, а переработали на корм для другого скота. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Собственник продукции принял решение о проведении утилизации данной продукции на предприятии, занимающемся производством кормов, аминокислот и ферментов. Утилизированная партия продукции переработана на корм скоту», — говорится в сообщении на официальном сайте управления.

Ранее на территории Челябинской области было обнаружено 12,9 тонн свиной продукции, без документов. Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Собственника обязали утилизировать продукцию.

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Свинину, почти 13 тонн, которую обнаружили в Челябинской области без ветеринарных сопроводительных документов, не стали уничтожать, а переработали на корм для другого скота. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Собственник продукции принял решение о проведении утилизации данной продукции на предприятии, занимающемся производством кормов, аминокислот и ферментов. Утилизированная партия продукции переработана на корм скоту», — говорится в сообщении на официальном сайте управления. Ранее на территории Челябинской области было обнаружено 12,9 тонн свиной продукции, без документов. Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Собственника обязали утилизировать продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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