Марат Башаров заявил, что его уволили за фотографию с Путиным

25 февраля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Марат Башаров заявил, что не являлся частью труппы театра «Школа современной пьесы» Фото: Анна Майорова © URA.RU Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз уволил из спектакля актера Марата Башарова за отказ бесплатно участвовать в его творческом вечере и из-за фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным в Instagram. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сам Марат Башаров. Ранее СМИ сообщили, что Марата Башарова выгнали из московского театра «Школа современной пьесы». Иосиф Райхельгауз мотивировал это тем, что у артиста запой, который поставил под угрозу гастроли на Кипре. «Позавчера я выложил у себя на страничке в Instagram фотографию с Владимиром Владимировичем Путиным, и написал: „спасибо!“. Эта фотография с вручения госпремий России. Иосиф Леонидович, будучи рожденным в Одессе, он не поддерживает то, что происходит сейчас в мире, в том числе с Украиной, и не поддерживает те меры, которые сейчас пришлось нашему президенту делать. Будучи руководителем московского театра, который питается от Минкульта РФ, то есть, правительство им платит, оказался просто настоящим хохлом, которым он был, есть и видимо так и останется. Я выложил эту фотографию, и он на меня очень порычал при встрече. Это что это такое, почему так, а потом уволил», — сказал URA.RU Марат Башаров. Артист также заявил, что Райхельгауз предлагал бесплатно поучаствовать в своем творческом вечере. «Он сказал, что актеры театра, которые туда полетели, другие еще долетят, должны участвовать в его творческом вечере бесплатно. Я сказал: „уважаемый Иосиф Леонидович, я не знаю, что мне делать на вашем творческом вечере. Петь, плясать, частушки, я не знаю что“. Бесплатно, повторяю. Я не знаю, что там делать. Поэтому на творческом вечере я не собираюсь выступать бесплатно, а спектакль послезавтра, таким образом, Иосиф Леонидович лишил зрителя возможности просто прийти на спектакль с моим участием», — объяснил собеседник агентства. Марат Башаров подчеркнул, что был занят лишь в одном спектакле Иосифа Райхельгауза, однако не был в труппе самого театра. «Я не являюсь актером театра „Школа современной пьесы“. Я там не служу в труппе. Меня туда тысячу раз звал режиссер Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель, но я отказывался. Не хочу там работать, поэтому как можно уволить оттуда, где ты не работаешь», — уточнил артист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз уволил из спектакля актера Марата Башарова за отказ бесплатно участвовать в его творческом вечере и из-за фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным в Instagram. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сам Марат Башаров. Ранее СМИ сообщили, что Марата Башарова выгнали из московского театра «Школа современной пьесы». Иосиф Райхельгауз мотивировал это тем, что у артиста запой, который поставил под угрозу гастроли на Кипре. «Позавчера я выложил у себя на страничке в Instagram фотографию с Владимиром Владимировичем Путиным, и написал: „спасибо!“. Эта фотография с вручения госпремий России. Иосиф Леонидович, будучи рожденным в Одессе, он не поддерживает то, что происходит сейчас в мире, в том числе с Украиной, и не поддерживает те меры, которые сейчас пришлось нашему президенту делать. Будучи руководителем московского театра, который питается от Минкульта РФ, то есть, правительство им платит, оказался просто настоящим хохлом, которым он был, есть и видимо так и останется. Я выложил эту фотографию, и он на меня очень порычал при встрече. Это что это такое, почему так, а потом уволил», — сказал URA.RU Марат Башаров. Артист также заявил, что Райхельгауз предлагал бесплатно поучаствовать в своем творческом вечере. «Он сказал, что актеры театра, которые туда полетели, другие еще долетят, должны участвовать в его творческом вечере бесплатно. Я сказал: „уважаемый Иосиф Леонидович, я не знаю, что мне делать на вашем творческом вечере. Петь, плясать, частушки, я не знаю что“. Бесплатно, повторяю. Я не знаю, что там делать. Поэтому на творческом вечере я не собираюсь выступать бесплатно, а спектакль послезавтра, таким образом, Иосиф Леонидович лишил зрителя возможности просто прийти на спектакль с моим участием», — объяснил собеседник агентства. Марат Башаров подчеркнул, что был занят лишь в одном спектакле Иосифа Райхельгауза, однако не был в труппе самого театра. «Я не являюсь актером театра „Школа современной пьесы“. Я там не служу в труппе. Меня туда тысячу раз звал режиссер Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель, но я отказывался. Не хочу там работать, поэтому как можно уволить оттуда, где ты не работаешь», — уточнил артист.