Путин наградил тюменских олимпийцев орденами и медалями

25 февраля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Лыжник Денис Спицов награжден Орденом Почета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Тюменский лыжник Денис Спицов, завоевавший на Олимпиаде в Пекине золотую и серебряную медали, награжден Орденом Почета. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность наградить Орденом Почета Спицова Дениса Сергеевича», — говорится в документа. Золотую медаль лыжник завоевал в эстафете, серебряную — в спринте. Кроме того, Путин наградил еще трех тюменских олимпийцев. Лыжница Татьяна Сорина, ставшая Олимпийской чемпионкой в эстафете, удостоена Ордена Дружбы. Иван Якимушкин (серебро в лыжном масс-старте) награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, биатлонист Александр Логинов (бронза в эстафете) — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее агентство писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить олимпийцам денежные награды. Обладатели золотых медалей получат по 10 миллионов рублей, серебряные призеры — по 8 миллионов рублей, бронзовые — по 5 миллионов рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменский лыжник Денис Спицов, завоевавший на Олимпиаде в Пекине золотую и серебряную медали, награжден Орденом Почета. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность наградить Орденом Почета Спицова Дениса Сергеевича», — говорится в документа. Золотую медаль лыжник завоевал в эстафете, серебряную — в спринте. Кроме того, Путин наградил еще трех тюменских олимпийцев. Лыжница Татьяна Сорина, ставшая Олимпийской чемпионкой в эстафете, удостоена Ордена Дружбы. Иван Якимушкин (серебро в лыжном масс-старте) награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, биатлонист Александр Логинов (бронза в эстафете) — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее агентство писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить олимпийцам денежные награды. Обладатели золотых медалей получат по 10 миллионов рублей, серебряные призеры — по 8 миллионов рублей, бронзовые — по 5 миллионов рублей.