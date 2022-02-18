Олимпийские чемпионы из Тюменской области получат по 10 млн

19 февраля 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Тюменские спортсмены, завоевавшие золото на зимних Олимпийских играх в Пекине, получат по 10 миллионов рублей от областного правительства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей. Серебряным и бронзовым призерам также перечислят единоразовые выплаты. «Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области. Обладатели золотых медалей получат по 10 миллионов рублей, серебряные призеры — по 8 миллионов рублей, бронзовые — по 5 миллионов рублей», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее тюменский лыжник Александр Якимушкин завоевал серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Он уступил 5,5 секунды лидеру гонки Александру Большунову, который ранее также представлял Тюменскую область. До этого бронзу в мужской эстафете по биатлону получил Александр Логинов, выступающий за этот же регион. Также золото в эстафете на Олимпиаде завоевал лыжник Денис Спицов. Он же стал вторым в спринте.