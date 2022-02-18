18 февраля 2022
17 февраля 2022

Олимпийские чемпионы из Тюменской области получат по 10 млн

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Серебряные и бронзовые призеры Олимпиады в Пекине получат по восемь и пять миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Тюменские спортсмены, завоевавшие золото на зимних Олимпийских играх в Пекине, получат по 10 миллионов рублей от областного правительства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей. Серебряным и бронзовым призерам также перечислят единоразовые выплаты.

«Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области. Обладатели золотых медалей получат по 10 миллионов рублей, серебряные призеры — по 8 миллионов рублей, бронзовые — по 5 миллионов рублей», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

Ранее тюменский лыжник Александр Якимушкин завоевал серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Он уступил 5,5 секунды лидеру гонки Александру Большунову, который ранее также представлял Тюменскую область. До этого бронзу в мужской эстафете по биатлону получил Александр Логинов, выступающий за этот же регион. Также золото в эстафете на Олимпиаде завоевал лыжник Денис Спицов. Он же стал вторым в спринте.

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Тюменские спортсмены, завоевавшие золото на зимних Олимпийских играх в Пекине, получат по 10 миллионов рублей от областного правительства. Об этом сообщает информационный центр региональных властей. Серебряным и бронзовым призерам также перечислят единоразовые выплаты. «Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области. Обладатели золотых медалей получат по 10 миллионов рублей, серебряные призеры — по 8 миллионов рублей, бронзовые — по 5 миллионов рублей», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее тюменский лыжник Александр Якимушкин завоевал серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Он уступил 5,5 секунды лидеру гонки Александру Большунову, который ранее также представлял Тюменскую область. До этого бронзу в мужской эстафете по биатлону получил Александр Логинов, выступающий за этот же регион. Также золото в эстафете на Олимпиаде завоевал лыжник Денис Спицов. Он же стал вторым в спринте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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