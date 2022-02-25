ФАС проверит обоснованность повышения цен в магазинах DNS

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Период самоизоляции. Пермь, днс, инопланетянин, пункт выдачи днс
Торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику. Фото:

Торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику. ФАС уже истребовала сведения в организации. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции» — говорится на сайте ведомства. В ФАС подчеркнули, что подобные действия со стороны субъектов, осуществляющими торговлю бытовой техникой, могут расцениваться как руководство к действию. Это может привести к необоснованному росту цен, считают в ведомстве.

ФАС России напомнило, что необоснованное повышение цен на товары из-за возможного увеличения спроса, нарушает требования антимонопольного законодательства. В ведомстве призывают соблюдать законодательство России, в противном случае служба готова незамедлительно принимать меры реагирования.

Ранее сообщалось, что торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику до 30%, передает «Национальная служба новостей». Об этом заявил глава компании Дмитрий Алексеев. По его словам, рост произошел из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроса.

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Торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику. ФАС уже истребовала сведения в организации. Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы. «Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции» — говорится на сайте ведомства. В ФАС подчеркнули, что подобные действия со стороны субъектов, осуществляющими торговлю бытовой техникой, могут расцениваться как руководство к действию. Это может привести к необоснованному росту цен, считают в ведомстве. ФАС России напомнило, что необоснованное повышение цен на товары из-за возможного увеличения спроса, нарушает требования антимонопольного законодательства. В ведомстве призывают соблюдать законодательство России, в противном случае служба готова незамедлительно принимать меры реагирования. Ранее сообщалось, что торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику до 30%, передает «Национальная служба новостей». Об этом заявил глава компании Дмитрий Алексеев. По его словам, рост произошел из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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