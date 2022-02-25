Риэлторы: что станет с жильем в Екатеринбурге после падения рубля

В ближайший месяц «вторичка» будет зависеть от поведения участников рынка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экономическая обстановка не изменит ситуацию на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге, ее изменят участники рынка. Таким мнением поделился в разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«В ближайший месяц будут приниматься эмоциональные решения, а не рациональные. Все будет зависеть от того, как накалится настроение среди покупателей и продавцов, и это не будет зависеть от обвала рубля», — сообщил Хорьков. Он уточнил, что кто-то насовсем уйдет с рынка, посмотреть, что будет происходить, а кто-то в порыве будет скупать квартиры или наоборот, выставлять на продажу.

Аналитический отчет по итогам вторичного рынка недвижимости за минувшую неделю с 18 по 25 февраля показал, что на вторичном рынке возросло количество предложений. Михаил Хорьков уточнил, что это произошло, в первую очередь, по причине увеличения срока экспозиции объектов. Количество выставленных на продажу объектов в Екатеринбурге и его пригородах возросло за месяц на 5,7% и общее число составляет 3605 квартир. Средняя стоимость по городу также увеличилась на 1,5% и квадрат в квартире в Екатеринбурге обойдется в 97,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали дорожать квартиры в домах середины прошлого века. В «сталинках» квартиры подорожали на 3,4%, в «хрущевках» — на 4,7%. Рост цен вторичного жилья обоснован ростом цен жилья в новостройках, считают эксперты из УПН. Основными причинами скачка стоимости квартир в Екатеринбурге является рост цен на строительные услуги и материалы, а также появление льготной ипотеки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам