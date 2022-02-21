Квартиры в домах прошлого века резко подорожали в Екатеринбурге

Квадратный метр жилья в постройке советских времен обойдется в среднем до 86 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге квартиры в постройках середины прошлого века за последний месяц выросли в цене на 3,4-4,8%. Об этом сообщается в аналитическом отчете о вторичном рынке недвижимости, опубликованном на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН).

«Выросли в цене „полнометражки“, для которых наблюдаем прирост на 3,4%. Объекты „сталинских“ времен выставляют по 79 249 руб/кв.м в среднем», — сообщается в аналитическом отчете УПН.

Рост цены квадратного метра в квартирах, построенных при Хрущеве, составил +4,7% за месяц. Рост цены квадратного метра в «брежневке» составил +4,8% за месяц. В среднем, один «квадрат» в домах 1960-1970-х годов обойдется в 86 тысяч рублей.

За 2021 год вторичный рынок потерял порядка 30% предложений. Первичный рынок после введения льготной ипотеки вырос в цене, что сказалось и на сегменте «вторички» — она начала дорожать. Лучшие предложения разбирали в первую очередь, сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU вице-президент УПН Эдуард Богданов. Он отметил, что причиной резкого роста стоимости жилья в новостройках стало подорожание стройматериалов и рабочей силы. Помимо прочего, сильно дорожают квартиры на окраинах города. Стоимость квадратного метра в домах, расположенных в таких микрорайонах Екатеринбурга, как Вторчермет, Сортировка, Елизавет, Синие Камни и Компрессорный за первый месяц 2022 года подскочила на 3,4%.

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