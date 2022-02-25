После отмены челябинского этапа Кубка мира, отменили оставшиеся

Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта.
«Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.
Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине.
Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта. «Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине.