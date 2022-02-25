После отмены челябинского этапа Кубка мира, отменили оставшиеся

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Иностранные спортсмены вынуждены уехать из России Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта.

«Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине.

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Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта. «Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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