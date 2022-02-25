После отмены челябинского этапа Кубка мира, отменили оставшиеся

25 февраля 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Иностранные спортсмены вынуждены уехать из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта. «Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вслед за отменой проведения этапа Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина», отменили другие оставшиеся этапы в России. Такое решение 25 февраля приняла международная федерация лыжного спорта. «Сезон 2022 года будет отменен или перенесен в другое место. FIS сообщит о замене организаторов соревнований и датах, как только они будут подтверждены для затронутых событий», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должен был состояться в Челябинской области 26 и 27 февраля. Но, из-за того, что страны-участники отозвали своих спортсменов из России организаторы соревнований были вынуждены отменить мероприятия. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала военная операция РФ на Украине.