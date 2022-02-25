FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России

25 февраля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Всемирная Шахматная Олимпиада состоится за пределами России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Всемирная Шахматная олимпиада, проведение которой было запланировано на июль в Москве и Ханты-Мансийске, не состоится в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации. «Совет FIDE принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, в России не состоится. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса FIDE 2022 года», — говорится на сайте FIDE. Ранее инсайдеры URA.RU прогнозировали, что Международная федерация шахмат отменит проведение турнира в Москве и Ханты-Мансийске. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине. В югорской столице должна была состояться Шахматная паралимпиада. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Всемирная Шахматная олимпиада, проведение которой было запланировано на июль в Москве и Ханты-Мансийске, не состоится в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации. «Совет FIDE принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, в России не состоится. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса FIDE 2022 года», — говорится на сайте FIDE. Ранее инсайдеры URA.RU прогнозировали, что Международная федерация шахмат отменит проведение турнира в Москве и Ханты-Мансийске. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине. В югорской столице должна была состояться Шахматная паралимпиада.