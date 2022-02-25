FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России

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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Всемирная Шахматная Олимпиада состоится за пределами России Фото:

Всемирная Шахматная олимпиада, проведение которой было запланировано на июль в Москве и Ханты-Мансийске, не состоится в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации.

«Совет FIDE принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, в России не состоится. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса FIDE 2022 года», — говорится на сайте FIDE.

Ранее инсайдеры URA.RU прогнозировали, что Международная федерация шахмат отменит проведение турнира в Москве и Ханты-Мансийске. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине. В югорской столице должна была состояться Шахматная паралимпиада.

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Всемирная Шахматная олимпиада, проведение которой было запланировано на июль в Москве и Ханты-Мансийске, не состоится в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации. «Совет FIDE принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, в России не состоится. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса FIDE 2022 года», — говорится на сайте FIDE. Ранее инсайдеры URA.RU прогнозировали, что Международная федерация шахмат отменит проведение турнира в Москве и Ханты-Мансийске. Это связано с проведением РФ военной спецоперации в Украине. В югорской столице должна была состояться Шахматная паралимпиада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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