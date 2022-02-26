Профессор Альтштейн раскрыл, сколько людей умирает от «Омикрона»

С каждой новой волной коронавируса наблюдается снижение смертности в процентном соотношении Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет 0,5% от числа зараженных. Об этом URA.RU рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«В Британии умерло в первую волну уханьского вируса 14% зараженных. В других странах было поменьше. В Китае это было 4%, а в среднем порядка 6%. Возможно, что еще не очень удачно лечили, но все равно цифра была существенно выше, чем в последующие волны. Уханьский вирус больший процент от зараженных погубил. Дальше пошел британский штамм, который давал 2 — 2,5% летальности. „Дельта“ давала 1,6%. „Омикрон“ дает полпроцента. Летальность вируса убывает», — сказал Анатолий Альтштейн.

Как объяснил профессор, вирусы стараются больше заражать, чем убивать. «Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно. Та часть генома, который больше имеет отношение к смерти, она не защищена, и там активно идут мутации, поэтому со временем летальная активность вируса снижается», — отметил доктор медицинских наук.

Альтштейн подчеркнул, что среди вакцинированного населения летальность «Омикрона» стремится к нулю. «Если „Омикрон“ накладывается на вакцинированных, то здесь его летальность вообще становится 0,1-0,2%», — уточнил он.

Несмотря на такой малый процент летальности, в абсолютных числах смертей при «Омикроне» все равно много, считает вирусолог. «Летальность с „Омикроном“ мы имеем не такую уж высокую. Но все равно неприятный вариант вируса. Очень много заболевших. Умирает меньший процент, но поскольку много больных число умерших людей очень большое, если смотреть в абсолютных числах», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

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