Премьер Мишустин поручил следить за ценами на продукты

25 февраля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Правительство должно уделить особое внимание сегменту социально значимых продуктов, отметил Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Правительство должно мониторить цены на продовольственном рынке, особенно в сегменте социально значимых продуктов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по вопросам текущей экономической ситуации. «Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи продовольственной безопасности, самообеспечению. И, конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты», — сказал Мишустин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля. Ранее экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что из-за введения новых санкций со стороны Запада, в России могут значительно вырасти цены на продукты. По словам экономиста, это может быть связано с перебоями в поставках импортных продуктов. Сильнее всего могут вырасти цены на хлеб, овощи, сахар и молоко, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство должно мониторить цены на продовольственном рынке, особенно в сегменте социально значимых продуктов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по вопросам текущей экономической ситуации. «Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи продовольственной безопасности, самообеспечению. И, конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты», — сказал Мишустин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля. Ранее экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что из-за введения новых санкций со стороны Запада, в России могут значительно вырасти цены на продукты. По словам экономиста, это может быть связано с перебоями в поставках импортных продуктов. Сильнее всего могут вырасти цены на хлеб, овощи, сахар и молоко, пишет телеканал 360.