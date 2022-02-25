Экономисты заявили об ускорении роста цен на продукты в России

Из-за введенных санкций со стороны Запада в России в ближайшие месяцы начнутся перебои с поставками импорта и ускорится рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Ожидается, что инфляция в 2022 году достигнет 12-15%. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова и экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Все происходящие события подстегнут инфляцию, нельзя надеяться на то, что цены прекратят расти. Рост продолжится и ускорится, так как по слишком многим товарам, продовольственным и непродовольственным, мы завязаны на импорте. Мы закупаем за рубежом семенной материал, удобрения, технику и запчасти к ней. Любой разрыв внешнеторговых и внешнеэкономических связей приведет к перебою с поставкой данных товаров, любой дефицит приводит к росту цен на него. Инфляция в 2022 году точно будет не ниже прошлогоднего, а даже выше, порядка 15%», — объяснила Мария Долгова.
По словам Виталия Калугина, инфляция в России будет расти из-за снижения курса национальной валюты (девальвации). «Разгул инфляции у нас произойдет из-за серьезной девальвации. В течение 2-3 месяцев это все провалится в цены, так как у нас достаточно серьезная импортозависимая экономика, тем более могут оказаться под санкциями некоторые товары. Поэтому инфляция 12-13% в этом году кажется вероятной. Это все называется „военные премии“ в курсе доллара. То, что производим у себя, будет дорожать, так как цены растут во всем мире, что закупаем, еще и потому, что рубль ослабел», — подчеркнул он.
Из-за введенных санкций со стороны Запада в России в ближайшие месяцы начнутся перебои с поставками импорта и ускорится рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Ожидается, что инфляция в 2022 году достигнет 12-15%. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова и экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. «Все происходящие события подстегнут инфляцию, нельзя надеяться на то, что цены прекратят расти. Рост продолжится и ускорится, так как по слишком многим товарам, продовольственным и непродовольственным, мы завязаны на импорте. Мы закупаем за рубежом семенной материал, удобрения, технику и запчасти к ней. Любой разрыв внешнеторговых и внешнеэкономических связей приведет к перебою с поставкой данных товаров, любой дефицит приводит к росту цен на него. Инфляция в 2022 году точно будет не ниже прошлогоднего, а даже выше, порядка 15%», — объяснила Мария Долгова. По словам Виталия Калугина, инфляция в России будет расти из-за снижения курса национальной валюты (девальвации). «Разгул инфляции у нас произойдет из-за серьезной девальвации. В течение 2-3 месяцев это все провалится в цены, так как у нас достаточно серьезная импортозависимая экономика, тем более могут оказаться под санкциями некоторые товары. Поэтому инфляция 12-13% в этом году кажется вероятной. Это все называется „военные премии“ в курсе доллара. То, что производим у себя, будет дорожать, так как цены растут во всем мире, что закупаем, еще и потому, что рубль ослабел», — подчеркнул он. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Следом за этим страны Евросоюза и США ввели против РФ новые экономические санкции. В Кремле ответили, что это не создаст в стране проблем, благодаря развитому импортозамещению.