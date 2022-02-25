В России начали блокировку Facebook

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Социальные сети. Сургут , facebook, фейсбук, соцсеть, экран, монитор
Роскомнадзор начал блокировку Facebook из-за цензуры российских СМИ Фото:

Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Такое решение принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены российским законодательством, сообщают в Роскомнадзоре. Ведомство направило требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Однако «требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали». Генпрокуратора по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным «к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запретит рекламу ряду иностранных IT-компаний, не выполнивших требование закона «о приземлении». Meta была одной из компаний, в отношении которых могли быть введены санкции.

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Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Такое решение принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. «В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены российским законодательством, сообщают в Роскомнадзоре. Ведомство направило требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Однако «требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали». Генпрокуратора по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным «к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запретит рекламу ряду иностранных IT-компаний, не выполнивших требование закона «о приземлении». Meta была одной из компаний, в отношении которых могли быть введены санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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