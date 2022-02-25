В России начали блокировку Facebook

25 февраля 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор начал блокировку Facebook из-за цензуры российских СМИ Фото: Артем Ковтун © URA.RU Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Такое решение принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. «В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены российским законодательством, сообщают в Роскомнадзоре. Ведомство направило требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Однако «требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали». Генпрокуратора по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным «к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запретит рекламу ряду иностранных IT-компаний, не выполнивших требование закона «о приземлении». Meta была одной из компаний, в отношении которых могли быть введены санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook (компании Meta Platforms). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Такое решение принято из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. «В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Решение было принято после блокировки платформой аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены российским законодательством, сообщают в Роскомнадзоре. Ведомство направило требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Однако «требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали». Генпрокуратора по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным «к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запретит рекламу ряду иностранных IT-компаний, не выполнивших требование закона «о приземлении». Meta была одной из компаний, в отношении которых могли быть введены санкции.