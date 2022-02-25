РИА «Новости»: территории ДНР и ЛНР будут расширены

26 февраля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Россия объяснила Европе свои цели операции, связанной с украинской территорией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Россия рассказала Европе о своих истинных целях операции на украинской территории. Территории ДНР и ЛНР будут расширены, однако Москва не претендует на земли соседнего государства. Такое заявление сделал российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Euractiv. «Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две «области», — сообщил Чижов. Он отметил, что завоевание территорий на Украине никогда не входили в планы России, так как стране и так достаточно площади. Мнение политика таково, что ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей. Ранее президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Москву отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Российский лидер признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия рассказала Европе о своих истинных целях операции на украинской территории. Территории ДНР и ЛНР будут расширены, однако Москва не претендует на земли соседнего государства. Такое заявление сделал российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Euractiv. «Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две «области», — сообщил Чижов. Он отметил, что завоевание территорий на Украине никогда не входили в планы России, так как стране и так достаточно площади. Мнение политика таково, что ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей. Ранее президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Москву отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Российский лидер признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик по итогам заседания Совета Безопасности РФ.