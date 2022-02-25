РИА: Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

Лондон предпринял санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова британского МИД.
Известно, что главы МИД и стран ЕС уже ввели санкции против Путина и Лаврова. Планируется, в частности, заморозка их активов.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупреждал, что Лондон планирует ввести ограничения против Владимира Путина и Сергея Лаврова. США также издали указ об антироссийских санкциях. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал Россию отказаться от признания Донбасса.
Лондон предпринял санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова британского МИД. Известно, что главы МИД и стран ЕС уже ввели санкции против Путина и Лаврова. Планируется, в частности, заморозка их активов. Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупреждал, что Лондон планирует ввести ограничения против Владимира Путина и Сергея Лаврова. США также издали указ об антироссийских санкциях. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал Россию отказаться от признания Донбасса.