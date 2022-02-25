25 февраля 2022

РИА: Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

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Великобритания, как обещала, ввела санкции против Путина и Лаврова Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Лондон предпринял санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова британского МИД.

Известно, что главы МИД и стран ЕС уже ввели санкции против Путина и Лаврова. Планируется, в частности, заморозка их активов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупреждал, что Лондон планирует ввести ограничения против Владимира Путина и Сергея Лаврова. США также издали указ об антироссийских санкциях. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал Россию отказаться от признания Донбасса.

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Лондон предпринял санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова британского МИД. Известно, что главы МИД и стран ЕС уже ввели санкции против Путина и Лаврова. Планируется, в частности, заморозка их активов. Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупреждал, что Лондон планирует ввести ограничения против Владимира Путина и Сергея Лаврова. США также издали указ об антироссийских санкциях. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал Россию отказаться от признания Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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