25 февраля 2022

ТАСС: Евросоюз решил ввести новые санкции против Путина и Лаврова

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, песков дмитрий, лавров сергей, путин владимир
Владимир Путин и Сергей Лавров попадут под новый санкционный список Евросоюза, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — цитирует Жозепа Борреля ТАСС. Он отметил, что Совет Евросоюза одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

По его словам, варианты новых ограничительных мер, среди которых отключение России от международной платежной системы SWIFT, еще могут быть приняты в случае необходимости. Также Брюссель намерен наложить санкции против граждан Белоруссии, «причастных к российской агрессии против Украины», резюмировал Боррель.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

В Великобритании заявили о скором введении санкций против Путина и Лаврова. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозил новыми санкциями против России, которые обеспечат замедление ее экономического развития. Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, призывая отказаться от признания ДНР и ЛНР.

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Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — цитирует Жозепа Борреля ТАСС. Он отметил, что Совет Евросоюза одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. По его словам, варианты новых ограничительных мер, среди которых отключение России от международной платежной системы SWIFT, еще могут быть приняты в случае необходимости. Также Брюссель намерен наложить санкции против граждан Белоруссии, «причастных к российской агрессии против Украины», резюмировал Боррель. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. В Великобритании заявили о скором введении санкций против Путина и Лаврова. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозил новыми санкциями против России, которые обеспечат замедление ее экономического развития. Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, призывая отказаться от признания ДНР и ЛНР.
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