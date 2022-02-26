РИА «Новости»: Макрон поддержал отключение России от SWIFT

Президент Франции выразил согласие с тем, что Россию необходимо отключить от SWIFT Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинский лидер Владимир Зеленский передал, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Twitter президента.

«Только что позвонил Эммануэль Макрон… Поддержано отключение (России — прим. URA.RU) от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным вооружением», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует провести военную операцию на Украине. Он акцентировал на том, что в его планах есть демилитаризация и денацификация Украины. Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой, сказав, что для украинцев главная цель — независимость.