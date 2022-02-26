Захарова предупредила о бойне на Украине после раздачи оружия

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «конец» Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала раздачу оружия населению Украины. По ее словам, из-за таких действий в стране может случиться бойня.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова в программе «Большая игра» в эфире Первого канала.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сообщил, что новые санкции коснутся космической программы России.

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Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала раздачу оружия населению Украины. По ее словам, из-за таких действий в стране может случиться бойня. «Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова в программе «Большая игра» в эфире Первого канала. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден сообщил, что новые санкции коснутся космической программы России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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