Диетологи перечислили болезни, которые вызывают сахарозаменители

27 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Отказ от сахара благотворно скажется на организме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сахарозаменители могут вызывать расстройство ЖКТ, аллергические реакции и нарушения углеводного обмена. Об этом URA.RU сообщили диетолог-нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «На рынке сейчас есть натуральные и синтетические сахарозаменители. Есть те, которые запрещены в Европе, но почему-то используются в РФ. Я советовала бы не использовать синтетические сахарозаменители, потому, что у них есть противопоказания, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и способствуют развитию других заболеваний. Фруктоза хоть и натуральная, но я не стала бы его рекомендовать для здоровых людей. Потому что она вызывает пищевые переносимости, аллергии, вздутия и поднимает гликемический индекс», — сказала Ирина Писарева. Поляков отметил, что в действительности человеческому организму сахар не нужен. «Потребности в нем у нас нет. Если человек полностью уберет сахар, на его здоровье это скажется самым лучшим образом. В подавляющем числе случаев использовать сахарозаменители не стоит. За исключением стевии, она относительно безобидна. Но на вкус так себе. Ну и, пожалуй, трегалоза — грибной сахар. Он редкий, производство Китай, стоит примерно 1 500 рублей за килограмм. Остальные сахарозаменители имеют определенные побочки. Часть вызывает расстройство ЖКТ, и есть те, которые могут вызывать нарушение углеводного обмена», — предупредил специалист. Писарева также рассказала, какие сахарозаменители безопасны. «Лучше придерживаться натуральных. Например, сироп топинамбура. Да, он поднимает гликемический индекс, но не на столько, как обычный рафинированный сахар. Есть еще такой заменитель, как эритрит или эритритол. Это сахар из винограда. У него практически не имеется противопоказаний. Единственное, что его большое количество может вызвать слабительный эффект», — объяснила диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сахарозаменители могут вызывать расстройство ЖКТ, аллергические реакции и нарушения углеводного обмена. Об этом URA.RU сообщили диетолог-нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «На рынке сейчас есть натуральные и синтетические сахарозаменители. Есть те, которые запрещены в Европе, но почему-то используются в РФ. Я советовала бы не использовать синтетические сахарозаменители, потому, что у них есть противопоказания, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и способствуют развитию других заболеваний. Фруктоза хоть и натуральная, но я не стала бы его рекомендовать для здоровых людей. Потому что она вызывает пищевые переносимости, аллергии, вздутия и поднимает гликемический индекс», — сказала Ирина Писарева. Поляков отметил, что в действительности человеческому организму сахар не нужен. «Потребности в нем у нас нет. Если человек полностью уберет сахар, на его здоровье это скажется самым лучшим образом. В подавляющем числе случаев использовать сахарозаменители не стоит. За исключением стевии, она относительно безобидна. Но на вкус так себе. Ну и, пожалуй, трегалоза — грибной сахар. Он редкий, производство Китай, стоит примерно 1 500 рублей за килограмм. Остальные сахарозаменители имеют определенные побочки. Часть вызывает расстройство ЖКТ, и есть те, которые могут вызывать нарушение углеводного обмена», — предупредил специалист. Писарева также рассказала, какие сахарозаменители безопасны. «Лучше придерживаться натуральных. Например, сироп топинамбура. Да, он поднимает гликемический индекс, но не на столько, как обычный рафинированный сахар. Есть еще такой заменитель, как эритрит или эритритол. Это сахар из винограда. У него практически не имеется противопоказаний. Единственное, что его большое количество может вызвать слабительный эффект», — объяснила диетолог.