Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter.
«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь.
Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь. Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие.