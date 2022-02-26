Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз

26 февраля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Зеленский обсудил членство в ЕС с Шарлем Мишелем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь. Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь. Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие.