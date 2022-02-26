Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский обсудил членство в ЕС с Шарлем Мишелем Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь.

Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие.

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Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал в Twitter. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский, передает ТАСС. Он также отметил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь. Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к президенту РФ с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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