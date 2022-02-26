Пользователи Twitter жалуются на сбои

Российские пользователи Twitter массового жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса DownDetector.
Согласно данным DownDetector, за последние несколько часов на сбои в работе Twitter пожаловались более тысячи пользователей из России. 57% пользователей жалуются на невозможность запустить веб-сайт. 38% не могут открыть мобильное приложение социальной сети.
Российские пользователи Twitter массового жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса DownDetector. Согласно данным DownDetector, за последние несколько часов на сбои в работе Twitter пожаловались более тысячи пользователей из России. 57% пользователей жалуются на невозможность запустить веб-сайт. 38% не могут открыть мобильное приложение социальной сети. Ранее сбои произошли в работе мессенджера Telegram. 24 февраля пользователи также жаловались на работу «Яндекса».