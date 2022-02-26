Пользователи Twitter жалуются на сбои

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, твиттер, регистрация, twitter, приложение, социальная сеть
На работу Twitter пожаловались более 1000 российских пользователей Фото:

Российские пользователи Twitter массового жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса DownDetector.

Согласно данным DownDetector, за последние несколько часов на сбои в работе Twitter пожаловались более тысячи пользователей из России. 57% пользователей жалуются на невозможность запустить веб-сайт. 38% не могут открыть мобильное приложение социальной сети.

Ранее сбои произошли в работе мессенджера Telegram. 24 февраля пользователи также жаловались на работу «Яндекса».

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Российские пользователи Twitter массового жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса DownDetector. Согласно данным DownDetector, за последние несколько часов на сбои в работе Twitter пожаловались более тысячи пользователей из России. 57% пользователей жалуются на невозможность запустить веб-сайт. 38% не могут открыть мобильное приложение социальной сети. Ранее сбои произошли в работе мессенджера Telegram. 24 февраля пользователи также жаловались на работу «Яндекса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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