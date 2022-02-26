Кадыров подтвердил отправку чеченских подразделений на Украину

26 февраля 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие готовы ответить бросившим им вызов украинским националистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 12 тысяч военнослужащих из Чечни в ближайшее время будут отправлены в зону спецоперации Минобороны РФ на Украине. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. «В Грозном состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что военнослужащие будут задействованы в самых горячих точках Украины, чтобы ответить националистам, ранее бросившим им вызов в соцсетях. Он также выразил уверенность, что спецоперация завершится через несколько дней полным освобождением украинского народа от насилия и убийств. Ранее Москва инициировала проведение спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что операция направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 12 тысяч военнослужащих из Чечни в ближайшее время будут отправлены в зону спецоперации Минобороны РФ на Украине. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. «В Грозном состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что военнослужащие будут задействованы в самых горячих точках Украины, чтобы ответить националистам, ранее бросившим им вызов в соцсетях. Он также выразил уверенность, что спецоперация завершится через несколько дней полным освобождением украинского народа от насилия и убийств. Ранее Москва инициировала проведение спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что операция направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней республики.