Эрдоган пригласил Путина на переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского главу Владимира Путина в Турцию для переговоров. Об этом он заявил на заседании Правящей партии справедливости и развития, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал TGRT Haber.
Основная тема для встречи — обсуждение ситуации вокруг Украины. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция должна стоять за мир.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Twitter заявил, что в телефонном разговоре президент Турции пообещал ему запретить «проход военных кораблей РФ в Черное море» через Босфор и Дарданеллы. Однако в Турции заявили, что решение о закрытии проливов для российских кораблей еще не принято, передает агентство Nation News.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского главу Владимира Путина в Турцию для переговоров. Об этом он заявил на заседании Правящей партии справедливости и развития, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал TGRT Haber. Основная тема для встречи — обсуждение ситуации вокруг Украины. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция должна стоять за мир. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Twitter заявил, что в телефонном разговоре президент Турции пообещал ему запретить «проход военных кораблей РФ в Черное море» через Босфор и Дарданеллы. Однако в Турции заявили, что решение о закрытии проливов для российских кораблей еще не принято, передает агентство Nation News. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля заявил российский президент Владимир Путин. Российские военные высокоточными ударами поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, передает RT.