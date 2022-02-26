Венгрия предложила РФ и Украине провести переговоры в Будапеште

27 февраля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Венгрия предложила провести российско-украинские переговоры в Будапеште Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине Венгрия предложила Москве и Киеву провести мирные переговоры в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он специально прибыл в Нью-Йорк, чтобы проконсультироваться с представителями ООН по вопросам ситуации на Украине. «Венгрия хочет мира. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я веду переговоры с представителями правительств России и Украины о начале прямых переговоров в Будапеште», — написал Сийярто на своей странице в Facebook. Глава венгерского МИД считает, что как соседняя страна, ее представители должны сыграть ключевую роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Он попросил поддержки своей инициативе у лидеров ООН. Сийярто подчеркнул, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке все также чувствуется напряженная атмосфера, несмотря на расстояние до России и Украины. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволить бандеровцам и националистам «использовать их детей, жен и стариков в качестве живого щита». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Венгрия предложила Москве и Киеву провести мирные переговоры в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он специально прибыл в Нью-Йорк, чтобы проконсультироваться с представителями ООН по вопросам ситуации на Украине. «Венгрия хочет мира. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я веду переговоры с представителями правительств России и Украины о начале прямых переговоров в Будапеште», — написал Сийярто на своей странице в Facebook. Глава венгерского МИД считает, что как соседняя страна, ее представители должны сыграть ключевую роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Он попросил поддержки своей инициативе у лидеров ООН. Сийярто подчеркнул, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке все также чувствуется напряженная атмосфера, несмотря на расстояние до России и Украины. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволить бандеровцам и националистам «использовать их детей, жен и стариков в качестве живого щита».