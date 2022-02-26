СМИ: Франция отправит Украине дополнительное военное оборудование

27 февраля 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Власти Франции обеспечат Украину дополнительным военным оборудованием в связи с ситуацией в стране. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на французское информационное агентство France-Presse. «Было принято решение о доставке украинским властям дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки», — говорится в заявлении Елисейского дворца, выдержку которого предоставило французское агентство. Согласно его данным, решение было принято на заседании совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце. Лидер РФ Владимир Путин 21 февраля признал Донецкую и Луганскую народные республики, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны. 26 февраля Зеленский попросил главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в ЕС.