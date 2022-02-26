РИА: санкции США нанесли удар по крупным финансовым институтам РФ 27 февраля 2022 в 06:47 Размер текста - 17 + Представитель американской администрации рассказал, что санкции США затронули 80% банковских активов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, веденные США против России затронули порядка 80% банковских активов России, а точнее 10 крупнейших финансовых институтов страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. «Мы нанесли удар по всем десяти крупнейшим финансовым институтам России, которые контролируют почти 80% совокупных активов российского банковского сектора… Процесс продолжается, ЕС определит конечный список банков, которые отключат от системы SWIFT», — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Ранее президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация соседней страны. Днем того же дня появилась информация о том, что Сбербанк попал под санкции США, однако представители финансовой организации опровергли это сообщение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Санкции, веденные США против России затронули порядка 80% банковских активов России, а точнее 10 крупнейших финансовых институтов страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. «Мы нанесли удар по всем десяти крупнейшим финансовым институтам России, которые контролируют почти 80% совокупных активов российского банковского сектора… Процесс продолжается, ЕС определит конечный список банков, которые отключат от системы SWIFT», — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Ранее президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация соседней страны. Днем того же дня появилась информация о том, что Сбербанк попал под санкции США, однако представители финансовой организации опровергли это сообщение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям