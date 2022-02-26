Свердловчане отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

Жители Асбеста отправили в ДНР и ЛНР около 50 коробок гуманитарной помощи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Доме добровольца в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) жители городов Свердловской области погрузили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В грузовики собрали гуманитарную помощь, собранную жителями Асбеста. Город привез в Екатеринбург около 50 коробок», — сообщил корреспондент. Также была погружена гуманитарная помощь от жителей Березовского, Каменск-Уральского, Богдановича, Сухого Лога, Каменского городского округа, Белоярского и Заречного. В Асбесте к сбору гуманитарной помощи для отправки на Донбасс подключились крупные предприятия города — «Ураласбест» и «ФОРЭС».

Заместитель директора асбестовского подразделения «ФОРЭС» Надежда Маслакова рассказала, что принять участие в акции могли все желающие. «Жители Донецка и Луганска восемь лет живут в нечеловеческих условиях. У них не хватает самых простых вещей: продуктов, предметов быта, детских вещей и памперсов, детского питания, игрушек. И так важно сейчас всем вместе организовать посильную помощь», — сказала Маслакова.

Директор по социальному развитию и работе с органами государственной власти ПАО «Ураласбест» Валерий Юстус оценил важность мероприятия для жителей Донбасса. «Сегодня крайне важно дать людям, оказавшимся в этой непростой ситуации, понять, что они не одни, что им есть на кого надеяться. Русский человек такой по природе — даже сам находясь в нужде — поддержит близкого. Эта акция — доказательство единения соотечественников», — поделился Юстус.

Ситуация в Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которых приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации ее территории.

Фото: читатели URA.RU

Фото: читатели URA.RU

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