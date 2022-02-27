ТАСС: Лукашенко заявил о рисках начала третьей мировой войны

27 февраля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Европейские санкции подталкивают Россию к третьей мировой войне Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за западных санкций, направленных на Россию, которая проводит спецоперацию на Украине, может случиться третья мировая война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. «Вот сейчас много говорят против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это подталкивает Россию к третьей мировой войне», — пояснил белорусский лидер. Он также отметил, что нужно быть сдержанными. Ведь ядерная война — это конец всему. В свою очередь, Россия и Белоруссия готовят ответные санкции в сторону европейских стран. «Наши санкции будут очень чувствительными», — добавил Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком возможность размещения ядерного оружия в стране, пишет RT. Белорусский лидер подчеркнул, что страна готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны конфликта — Россию и Украину — для проведения мирного диалога, добавляет «Царьград». В России признали независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Владимир Путин 24 февраля решил начать спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация. Из-за этого страны Евросоюза ввели санкции против России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за западных санкций, направленных на Россию, которая проводит спецоперацию на Украине, может случиться третья мировая война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. «Вот сейчас много говорят против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это подталкивает Россию к третьей мировой войне», — пояснил белорусский лидер. Он также отметил, что нужно быть сдержанными. Ведь ядерная война — это конец всему. В свою очередь, Россия и Белоруссия готовят ответные санкции в сторону европейских стран. «Наши санкции будут очень чувствительными», — добавил Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком возможность размещения ядерного оружия в стране, пишет RT. Белорусский лидер подчеркнул, что страна готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны конфликта — Россию и Украину — для проведения мирного диалога, добавляет «Царьград». В России признали независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Владимир Путин 24 февраля решил начать спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация. Из-за этого страны Евросоюза ввели санкции против России.