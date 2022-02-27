Оппозиционный депутат Украины Медведчук сбежал из-под ареста

Обвиняемый в госизмене лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Информацию об этом подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — сообщил в своем telegram-канале Геращенко. Под домашним арестом Медведчук находился с мая 2021 года.
Виктору Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и нарушении законов войны. По версии следствия, оппозиционный депутат в 2014 году организовал поставки угля из районов Донецкой и Луганской народных республик. В качестве меры пресечения до суда ему был избран домашний арест.
Обвиняемый в госизмене лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Информацию об этом подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — сообщил в своем telegram-канале Геращенко. Под домашним арестом Медведчук находился с мая 2021 года. Виктору Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и нарушении законов войны. По версии следствия, оппозиционный депутат в 2014 году организовал поставки угля из районов Донецкой и Луганской народных республик. В качестве меры пресечения до суда ему был избран домашний арест.