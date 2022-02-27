Оппозиционный депутат Украины Медведчук сбежал из-под ареста

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Украина. Обмен пленными, медведчук виктор, морозова дарья
Виктор Медведчук (справа) обвиняется Украиной в госизмене Фото:

Обвиняемый в госизмене лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Информацию об этом подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — сообщил в своем telegram-канале Геращенко. Под домашним арестом Медведчук находился с мая 2021 года.

Виктору Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и нарушении законов войны. По версии следствия, оппозиционный депутат в 2014 году организовал поставки угля из районов Донецкой и Луганской народных республик. В качестве меры пресечения до суда ему был избран домашний арест.

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Обвиняемый в госизмене лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Информацию об этом подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — сообщил в своем telegram-канале Геращенко. Под домашним арестом Медведчук находился с мая 2021 года. Виктору Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и нарушении законов войны. По версии следствия, оппозиционный депутат в 2014 году организовал поставки угля из районов Донецкой и Луганской народных республик. В качестве меры пресечения до суда ему был избран домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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