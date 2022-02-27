РИА «Новости»: все страны G7 поддержали отключение РФ от SWIFT

27 февраля 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Все страны «Большой семерки» единогласно выступили за то, чтобы отключить Россию от международной системы SWIFT. Такую информацию со ссылкой на Белый дом сообщает РИА «Новости». «Вслед за объявлением Японии все страны G7 поддерживают санкции против Центробанка РФ. [А также] отключение ряда российских банков от SWIFT», — говорится в сообщении. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ей пользуются, в частности, россияне. Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из SWIFT. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Москва неоднократно отмечала, что отключение от SWIFT ни для кого не станет сюрпризом. Учитывая возможные риски, российские эксперты создали новую уникальную систему передачи финансовых сообщений, пишет Пятый канал. Однако Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отключить Россию от международной системы платежей невыгодно никому, передают «Невские новости». Санкции в отношении России были введены после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации на Украине. Он заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.