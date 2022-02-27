Иммунолог предупредил о приходе разновидностей «Омикрона» в РФ

28 февраля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Ограничения на полеты отсрочат распространение новых вариантов COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России в ближайшие две недели может начать распространение сублиния коронавирусного штамма «Омикрон» ВА.2, а затем и ВА.3. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По сублиниям „Омикрона“ ВА.2, ВА.3, который, возможно, распространится, есть серьезная угроза. Мы видели высокое давление в странах центральной Европы. Это может быть проблемой. Судя по всему, коронавирусом заниматься не предстоит никому и ситуация пойдет на самотек. И по избыточной смертности увидим результат этой работы. Распространяться о ВА.2 может начать в ближайшие две недели. По ВА.3 — это более отдаленная история, ближе к апрелю, маю», — сказал Николай Крючков. По его словам, несмотря на ограничение полетов, ухода пандемии ждать не стоит. «Скорее всего, будет продолжаться процесс. Если говорить про беженцев — это отрицательное влияние. Если по ограничениям на авиасообщение, то есть какой-то вынужденный положительный эффект. Вирус все равно проникнет, и будут отсроченные волны и вспышки. Важно поддерживать высокий уровень иммунизации и активные противоэпидемические меры. Если этого не делается, считай, что пандемия не контролируется, даже если внешние границы более менее изолированы», — добавил иммунолог. Терапевт Андрей Звонков считает, что беженцев из ДНР и ЛНР бояться не стоит. «Они привитые, их всех тестируют. Я не думаю, что это кардинально отразится», — считает врач. Он уверен, что даже если вирус проникнет, то распространяться он будет недолго. «Учитывая, что вакцинация масштабная прошла, он наткнется на плотину вакцинированных людей, и на этом заглохнет. Распространения, вероятно, не будет. Хотя „Омикрон“, конечно, преодолевает вакцинацию, но, к счастью, это проходит потом достаточно легко», — заключил собеседник агентства. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов заявил, что из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Он также не исключил появление новых вариантов коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России в ближайшие две недели может начать распространение сублиния коронавирусного штамма «Омикрон» ВА.2, а затем и ВА.3. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По сублиниям „Омикрона“ ВА.2, ВА.3, который, возможно, распространится, есть серьезная угроза. Мы видели высокое давление в странах центральной Европы. Это может быть проблемой. Судя по всему, коронавирусом заниматься не предстоит никому и ситуация пойдет на самотек. И по избыточной смертности увидим результат этой работы. Распространяться о ВА.2 может начать в ближайшие две недели. По ВА.3 — это более отдаленная история, ближе к апрелю, маю», — сказал Николай Крючков. По его словам, несмотря на ограничение полетов, ухода пандемии ждать не стоит. «Скорее всего, будет продолжаться процесс. Если говорить про беженцев — это отрицательное влияние. Если по ограничениям на авиасообщение, то есть какой-то вынужденный положительный эффект. Вирус все равно проникнет, и будут отсроченные волны и вспышки. Важно поддерживать высокий уровень иммунизации и активные противоэпидемические меры. Если этого не делается, считай, что пандемия не контролируется, даже если внешние границы более менее изолированы», — добавил иммунолог. Терапевт Андрей Звонков считает, что беженцев из ДНР и ЛНР бояться не стоит. «Они привитые, их всех тестируют. Я не думаю, что это кардинально отразится», — считает врач. Он уверен, что даже если вирус проникнет, то распространяться он будет недолго. «Учитывая, что вакцинация масштабная прошла, он наткнется на плотину вакцинированных людей, и на этом заглохнет. Распространения, вероятно, не будет. Хотя „Омикрон“, конечно, преодолевает вакцинацию, но, к счастью, это проходит потом достаточно легко», — заключил собеседник агентства. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов заявил, что из-за большого потока беженцев с Донбасса в России велика вероятность новой вспышки COVID-19. Он также не исключил появление новых вариантов коронавируса.