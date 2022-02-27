«Тинькофф» предлагает купить евро за 182 рубля. Скрин

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Банк покупает один евро за 89,45 рубля Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Российский банк «Тинькофф» продает евро более чем за 182 рубля. При этом доллар в этой кредитной организации стоит более 170 рублей. Такая информация содержится на официальном сайте банка.

«Покупка клиентом у банка одного евро за 182,4 рубля, продажа — за 89,45 рубля. Покупка одного доллара за 171 рубль, продажа — 78,25 рубля», — говорится на сайте кредитной организации.

25 февраля Центробанк РФ понизил курс доллара до 83,55 рубля. Курс евро составлял 93,6 рубля. Тогда же сообщалось, что клиенты банка ВТБ, попавшего под санкции Евросоюза, не могут вывести средства с брокерских счетов с иностранной валютой через приложение «ВТБ Мои инвестиции». Под ограничения также попали Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После этого страны ЕС и США объявили о начале введения санкций.

Пара рубль — евро
Пара рубль — доллар

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Российский банк «Тинькофф» продает евро более чем за 182 рубля. При этом доллар в этой кредитной организации стоит более 170 рублей. Такая информация содержится на официальном сайте банка. «Покупка клиентом у банка одного евро за 182,4 рубля, продажа — за 89,45 рубля. Покупка одного доллара за 171 рубль, продажа — 78,25 рубля», — говорится на сайте кредитной организации. 25 февраля Центробанк РФ понизил курс доллара до 83,55 рубля. Курс евро составлял 93,6 рубля. Тогда же сообщалось, что клиенты банка ВТБ, попавшего под санкции Евросоюза, не могут вывести средства с брокерских счетов с иностранной валютой через приложение «ВТБ Мои инвестиции». Под ограничения также попали Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие». 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После этого страны ЕС и США объявили о начале введения санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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