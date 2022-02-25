Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

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Рубль отыграл несколько позиций Фото:
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Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Центробанк РФ понизил курс доллара на 26—28 февраля до 83,55 рубля. Курс евро составляет 93,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении военной операции на Украине. Банки России начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада.

На этом фоне экономисты допустили, что ключевая ставка может подняться до 15-17%. Специалисты также заявили, что в связи с военной операцией на Украине на российском рынке подорожают бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.

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Центробанк РФ понизил курс доллара на 26—28 февраля до 83,55 рубля. Курс евро составляет 93,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении военной операции на Украине. Банки России начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. На этом фоне экономисты допустили, что ключевая ставка может подняться до 15-17%. Специалисты также заявили, что в связи с военной операцией на Украине на российском рынке подорожают бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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