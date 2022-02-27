РИА «Новости»: В ЕС договорились об отключении от SWIFT банков РФ 28 февраля 2022 в 01:23 Размер текста - 17 + Страны ЕС договорились об отключении России от SWIFT Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Информацию передает РИА «Новости» . «Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков», — цитирует Борреля РИА «Новости». Каких именно банков коснется новый пакет санкций, не уточняется. Кроме того, Евросоюз намерен заморозить около половины резервов Банка России. Решение по новым санкциям в ЕС планируют закрепить до завтрашнего начала работы ЦБ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Информацию передает РИА «Новости». «Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков», — цитирует Борреля РИА «Новости». Каких именно банков коснется новый пакет санкций, не уточняется. Кроме того, Евросоюз намерен заморозить около половины резервов Банка России. Решение по новым санкциям в ЕС планируют закрепить до завтрашнего начала работы ЦБ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям