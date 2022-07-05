Победитель «Лидеров России» займется культурой труда в Ленобласти

Вера Штокайло вошла в число 106 победителей конкурса «Лидеры России» Фото из личного архива В.Ю. Штокайло

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Гендиректор Центра развития промышленности Ленинградской области Вера Штокайло стала одним из победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». После победы она планирует развивать проект по повышению культуры труда на производстве рассказала она URA.RU.

«Конкурс стал для меня возможностью увидеть дальнейшие точки роста. Мы реализуем проект по формированию бережливых кадров в Ленобласти. В рамках работы Центра развития промышленности мы уже начали работать по максимальному вовлечению студентов и сотрудников региональных предприятий, и стремимся заразить их идеей бережливого производства», — сообщила Штокайло.

По ее словам, эта программа рассчитана на расширение границ нацпроекта «Производительность труда» в части обучения работников и студентов профессиональных учебных заведений. Для этого задействованы учебно-производственные площадки в трех техникумах: Кировском политехническом, Бегуницком агротехнологическом и Волховском политехническом.

«Получить новые компетенции по бережливому производству могут сотрудники предприятий вне зависимости от их участия в нацпроекте, а также студенты техникумов. Плюс мы максимально привлекаем студентов к реализации нацпроекта „Производительность труда“ на предприятиях, где они решают практические кейсы», — отметила Штокайло.

Всего участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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