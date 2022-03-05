Юрист Бабич раскрыл, какой по закону должна быть рабочая суббота

Предпраздничный день оплачивается в обычном порядке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В субботу, 5 марта, которая стала рабочим днем вместо понедельника, 7 марта, продолжительность рабочего времени сокращается на один час. Об этом URA.RU сообщил руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«У нас идет замена. Мы работаем в субботу, в понедельник отдыхаем. Соответственно, все по графику понедельника. Единственное, так как это предпраздничный день, то рабочее время сокращается на один час с сохранением зарплаты», — рассказал Олег Бабич.

Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов объяснил, при каких условиях сокращенного рабочего дня бы не было. «Если бы 8 марта было в понедельник, без всяких переносов, то пятница — это день перед длинными выходными. Но в данном случае она не сокращалась бы на один час, потому что это пятница предшествующая просто субботе, а не праздничному дню. То же самое было бы, если бы 8 марта было воскресеньем. А в данном случае суббота меняется местами с понедельником и рабочее время сокращается на один час», — отметил специалист.

С 6 по 8 марта у россиян будут три дня отдыха в связи с Международным женским днем. Предыдущая рабочая неделя из-за этого стала шестидневной.

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