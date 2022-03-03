СМИ: Украина получила от Германии ракеты и гранатометы

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, гранатомет гм-94
Киев получил 1,5 единиц военной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости».

«Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК. Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию.

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Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости». «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК. Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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