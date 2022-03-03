СМИ: Украина получила от Германии ракеты и гранатометы

Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости».
«Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК. Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию.
Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости». «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК. Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию.