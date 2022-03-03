СМИ: Украина получила от Германии ракеты и гранатометы

03 марта 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Киев получил 1,5 единиц военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости» . «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК . Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет РИА «Новости». «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». О том, что Германия поставит Украины 1,5 тысячи единиц военной техники, сообщалось 26 февраля. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает МК. Одним из обязательных условий для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Офицер РФ рассказал, что среди военных на стороне России действуют чеченцы. По его словам, они счастливы, что воюют за Россию.