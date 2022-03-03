РИАН: в Пентагоне назвали возможную причину начала войны США с РФ

Война РФ и США могла бы начаться в случае введения бесполетной зоны над Украиной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC. Информацию передает РИА « Новости ».

« Обеспечение бесполетной зоны [над Украиной] определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией », — цитирует Остина РИА «Новости».

Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной на фоне проводимой в стране военной операции России. Ранее украинский посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет, чтобы НАТО установило бесполе тную зону над страной, сообщает RT.

Спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась в четверг 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.