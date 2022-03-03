Кабмин предложил предоставить россиянам кредитные каникулы

Законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает предоставление кредитных каникул для россиян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Внесенный Правительством в Госдуму проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

«Законопроектом устанавливаются <…> действия механизма „кредитных каникул“, предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке. Сообщается, что указанный срок может быть продлен правительством РФ.

Правительство внесло в ГД проект, защищающий россиян от недружественных действий государств. Например, прописаны вопросы, касающиеся социальной помощи, обеспечения медикаментами и защиты прав россиян, которые вынуждены были прекратить обучение в иностранных учебных заведениях. Законопроект содержит положения, которые регулируют уровень соцзащиты россиян, в том числе касающиеся вопросов содействия занятости населения, а также оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны. После этого страны Запада начали вводить санкции в адрес России.

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