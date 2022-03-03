ООН: в Европу прибыл миллион беженцев из Украины

03 марта 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

В страны Евросоюза, по словам Филиппо Гранди, прибывает большое количество беженцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшую неделю количество прибывших в страны Европы беженцев из Украины превысило миллион человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — написал Гранди в Twitter. Его слова приводит РИА «Новости». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За прошедшую неделю количество прибывших в страны Европы беженцев из Украины превысило миллион человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. «Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — написал Гранди в Twitter. Его слова приводит РИА «Новости». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.