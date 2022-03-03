АвтоВАЗ приостановил выпуск новых машин

03 марта 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Дни простоя заводов в Тольятти и Ижевске будут оплачиваться Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российская компания АвтоВАЗ приостанавливает работу на четыре дня из-за нехватки комплектующих. Автопроизводитель объяснил решение необходимость сократить доходы своих сотрудников. «Администрация „АвтоВАЗа“ приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Причиной называются длительные перебои с поставками электронных компонентов и необходимость не допустить заметного снижения уровня доходов сотрудников. Также сообщается, что с 9 по 11 марта оплата труда сотрудников будет производиться в размере двух третей от среднемесячного заработка. Дни простоя сотрудники могут использовать как дни отпуска с полной оплатой с переносом с декабря 2022 года. Ранее «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении цены на машины на 10%, а BMW приостановил производство и поставку автомобилей. Произошло это из-за резкого скачка курса доллара и евро и ряда санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская компания АвтоВАЗ приостанавливает работу на четыре дня из-за нехватки комплектующих. Автопроизводитель объяснил решение необходимость сократить доходы своих сотрудников. «Администрация „АвтоВАЗа“ приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Причиной называются длительные перебои с поставками электронных компонентов и необходимость не допустить заметного снижения уровня доходов сотрудников. Также сообщается, что с 9 по 11 марта оплата труда сотрудников будет производиться в размере двух третей от среднемесячного заработка. Дни простоя сотрудники могут использовать как дни отпуска с полной оплатой с переносом с декабря 2022 года. Ранее «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении цены на машины на 10%, а BMW приостановил производство и поставку автомобилей. Произошло это из-за резкого скачка курса доллара и евро и ряда санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине.