Госуслуги разъяснили правила получения пособий для россиян

Маткапитал, субсидии многодетных и ряд иных денежных приходов не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. Об этом сообщает портал «Госуслуги».
Сообщается, что маткапитал, налоговый вычет, возврат налога, пособия по беременности и родам и при рождении, а также субсидия многодетных, которые потрачены на ипотеку, не считаются доходом при расчете детских пособий и не послужат основанием для отказа в выплате. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком.
- Заявление можно подать с 1 апреля 2022 года, если у самозанятого родителя есть доход с ноября 2021 года. При этом достаточно иметь информацию о постоянном доходе в течение одного месяца.
- Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком, а семья многодетная, то оба родителя могут использовать уважительную причину нулевого дохода как члены многодетной семьи.
- Учитываются доходы четырехмесячной давности, а не на момент обращения, потому что данные о доходах предоставляются ежеквартально. Чтобы при оформлении пособий доходы не пришлось подтверждать документами, ведомства запрашивают сведения самостоятельно. В таких базах есть данные за период, который закончился четыре месяца назад.
- Учитывается доход только до налогового вычета. Некоторые семьи из-за вычетов могут несколько лет не платить налог на доходы или полностью возвращать его из бюджета. Кроме того, доход сравнивается с прожиточным минимумом, а в его составе уже учтены расходы на обязательные платежи, включая налоги.
- Не будут учитываться расходы семьи в виде алиментов, ипотеки, коммунальных услуг. Связано это с тем, что у каждой семьи свой уровень расходов и сложно подстроиться под всех. При этом
могут учесть расходы членов семьи, которые имеют статус ИП — при подтверждении расходов на ведение бизнеса их можно исключить из расчета.
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