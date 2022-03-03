Госуслуги разъяснили правила получения пособий для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, мелочь, открытие, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
Госуслуги подробно рассказали о том, как при учете доходов родителей будут назначаться пособия Фото:

Маткапитал, субсидии многодетных и ряд иных денежных приходов не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. Об этом сообщает портал «Госуслуги».

Сообщается, что маткапитал, налоговый вычет, возврат налога, пособия по беременности и родам и при рождении, а также субсидия многодетных, которые потрачены на ипотеку, не считаются доходом при расчете детских пособий и не послужат основанием для отказа в выплате. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком.

  • Заявление можно подать с 1 апреля 2022 года, если у самозанятого родителя есть доход с ноября 2021 года. При этом достаточно иметь информацию о постоянном доходе в течение одного месяца.
  • Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком, а семья многодетная, то оба родителя могут использовать уважительную причину нулевого дохода как члены многодетной семьи.
  • Учитываются доходы четырехмесячной давности, а не на момент обращения, потому что данные о доходах предоставляются ежеквартально. Чтобы при оформлении пособий доходы не пришлось подтверждать документами, ведомства запрашивают сведения самостоятельно. В таких базах есть данные за период, который закончился четыре месяца назад.
  • Учитывается доход только до налогового вычета. Некоторые семьи из-за вычетов могут несколько лет не платить налог на доходы или полностью возвращать его из бюджета. Кроме того, доход сравнивается с прожиточным минимумом, а в его составе уже учтены расходы на обязательные платежи, включая налоги.
  • Не будут учитываться расходы семьи в виде алиментов, ипотеки, коммунальных услуг. Связано это с тем, что у каждой семьи свой уровень расходов и сложно подстроиться под всех. При этом

    могут учесть расходы членов семьи, которые имеют статус ИП — при подтверждении расходов на ведение бизнеса их можно исключить из расчета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маткапитал, субсидии многодетных и ряд иных денежных приходов не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. Об этом сообщает портал «Госуслуги». Сообщается, что маткапитал, налоговый вычет, возврат налога, пособия по беременности и родам и при рождении, а также субсидия многодетных, которые потрачены на ипотеку, не считаются доходом при расчете детских пособий и не послужат основанием для отказа в выплате. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком. могут учесть расходы членов семьи, которые имеют статус ИП — при подтверждении расходов на ведение бизнеса их можно исключить из расчета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...