Госуслуги разъяснили правила получения пособий для россиян

03 марта 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Госуслуги подробно рассказали о том, как при учете доходов родителей будут назначаться пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маткапитал, субсидии многодетных и ряд иных денежных приходов не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. Об этом сообщает портал «Госуслуги». Сообщается, что маткапитал, налоговый вычет, возврат налога, пособия по беременности и родам и при рождении, а также субсидия многодетных, которые потрачены на ипотеку, не считаются доходом при расчете детских пособий и не послужат основанием для отказа в выплате. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком. Заявление можно подать с 1 апреля 2022 года, если у самозанятого родителя есть доход с ноября 2021 года. При этом достаточно иметь информацию о постоянном доходе в течение одного месяца.

Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком, а семья многодетная, то оба родителя могут использовать уважительную причину нулевого дохода как члены многодетной семьи.

Учитываются доходы четырехмесячной давности, а не на момент обращения, потому что данные о доходах предоставляются ежеквартально. Чтобы при оформлении пособий доходы не пришлось подтверждать документами, ведомства запрашивают сведения самостоятельно. В таких базах есть данные за период, который закончился четыре месяца назад.

Учитывается доход только до налогового вычета. Некоторые семьи из-за вычетов могут несколько лет не платить налог на доходы или полностью возвращать его из бюджета. Кроме того, доход сравнивается с прожиточным минимумом, а в его составе уже учтены расходы на обязательные платежи, включая налоги.

Не будут учитываться расходы семьи в виде алиментов, ипотеки, коммунальных услуг. Связано это с тем, что у каждой семьи свой уровень расходов и сложно подстроиться под всех. При этом могут учесть расходы членов семьи, которые имеют статус ИП — при подтверждении расходов на ведение бизнеса их можно исключить из расчета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маткапитал, субсидии многодетных и ряд иных денежных приходов не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. Об этом сообщает портал «Госуслуги». Сообщается, что маткапитал, налоговый вычет, возврат налога, пособия по беременности и родам и при рождении, а также субсидия многодетных, которые потрачены на ипотеку, не считаются доходом при расчете детских пособий и не послужат основанием для отказа в выплате. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком. могут учесть расходы членов семьи, которые имеют статус ИП — при подтверждении расходов на ведение бизнеса их можно исключить из расчета.