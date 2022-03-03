Российские военные доставили 30 тонн гумпомощи украинцам

Украинцы получили продуктовые наборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи украинцам на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», — цитирует РИА «Новости» Минобороны РФ.

Груз передали женщинам, детям и пожилым людям, российские военные обеспечили безопасность гуманитарной колонны. Помощь включает продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации денацификации Украины. Для жителей Украины подготовили более 10 тысяч грузов, в которых есть продукты, строительные материалы и предметы первой необходимости, цитирует Life начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева. Также из Крыма на Украину доставили гуманитарную помощь, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны. В ведомстве отметили, что националисты мешают выходу мирных жителей из Киева, Мариуполя и Харькова.

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