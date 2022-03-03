Перед 8 Марта в Екатеринбурге отменили цветочный базар и ярмарку

Открыть цветочный базар планировалось в самом центре города 5 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга отменяют ярмарку на площади 1905 года, запланированную на 5—6 марта, и цветочный базар, который собирались организовать 5—8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Администрация сообщает об отмене ярмарки выходного дня на площади 1905 года, которая должна была состояться 5 и 6 марта. Также не состоится цветочный базар на пересечении Театрального и Банковского переулков, запланированный на 5, 6, 7 и 8 марта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пиар-блока.

Там же уточняется, что отмена мероприятий связана с распоряжением губернатора Евгения Куйвашева. 26 февраля глава региона подписал указ о запрете массовых мероприятий до 7 марта. Меру объясняли ростом выявляемых случаев коронавируса.