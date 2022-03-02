В Тюмени закрылась сеть магазинов одежды H&M

В магазины не попасть, а поддержка клиентов хранит молчание Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины сети H&M в Тюмени оказались закрыты 3 марта. Об этом URA.RU рассказала одна из читательниц. По словам девушки, попасть в торговую точку она не смогла, также непонятно, что делать с уже заказанными вещами.

«Буквально на днях еще ходила выбирала себе одежду в H&M. Заказала в интернет-магазине подходящий размер, в офлайн-точке его не было. А сегодня пришла в „Галерею Вояж“, а магазин закрыт, и никто ничего не объясняет», — рассказала URA.RU жительница Тюмени.

По словам девушки информацию она не смогла получить ни на сайте компании, ни на горячей линии. Агентство убедилось, что российский сайт H&M находится на профилактике: «HM.com временно не работает. В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит работу!» — говорится в сообщении на главной странице.

По телефону горячей линии отвечает робот. Он обещает соединить с оператором, но сколько бы не длился звонок, живой человек трубку не берет.

Не ответили на звонок агентства и в ТЦ «Галерея Вояж», где располагается одна из точек H&M. В ТРЦ «Сити Молл», сдающем помещение второму магазину сети, отказались соединить журналиста с руководством или отделом аренды.

В пресс-релизе компании H&M от 2 марта (он размещен на официальном сайте сети), говорится, что продажи на территории России приостановлены. «H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами», — сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что компания озабочена событиями на Украине. В настоящее время РФ проводит в стране спецоперацию. Ранее URA.RU писало, что против России вводятся неоправданно жесткие санкции на фоне ситуации на Украине.

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