Парламент Армении определился с новым президентом страны

03 марта 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Нынешний министр высокотехнологической промышленности стал новым президентом Армении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламент Армении избрал нового президента страны. Им стал нынешний министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян. Об этом сообщил глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян. «За Хачатряна проголосовал 71 депутат», — рассказал Бабаян на заседании, передает РИА «Новости». Также он сообщил, что оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» на выборы принципиально не явились. Кандидатуру Ваагна Хачатряна выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Теперь уже экс-министр высокотехнологической промышленности был единственным претендентом на пост президента Армении. Предыдущий президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 февраля. По его словам, у него не было необходимых ему инструментов для влияния на радикальные процессы политики страны. Армен Саркисян возглавлял страну с 2018 года. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, отношения между Россией и Арменией с приходом нового президента не изменятся. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Парламент Армении избрал нового президента страны. Им стал нынешний министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян. Об этом сообщил глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян. «За Хачатряна проголосовал 71 депутат», — рассказал Бабаян на заседании, передает РИА «Новости». Также он сообщил, что оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» на выборы принципиально не явились. Кандидатуру Ваагна Хачатряна выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Теперь уже экс-министр высокотехнологической промышленности был единственным претендентом на пост президента Армении. Предыдущий президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 февраля. По его словам, у него не было необходимых ему инструментов для влияния на радикальные процессы политики страны. Армен Саркисян возглавлял страну с 2018 года. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, отношения между Россией и Арменией с приходом нового президента не изменятся.