Депутат Госдумы рассказал о будущем российско-армянских отношений

24 января 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

По мнению Виктора Водолацкого, российско-армянские отношения останутся неизменными после отставки президента Армении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отношения между Россией и Арменией не изменятся после ухода с поста президента страны Армена Саркисяна. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий (фракция «Единая Россия»). «Внешняя политика [Еревана] с уходом президента Армении не изменится», — сообщил депутат ТАСС. По его мнению, российско-армянские отношения останутся прежними. Что касается ситуации в целом, Володацкий сообщил, что после заявления об отставке Армена Саркисяна, у народа Армении есть право на избрание нового лидера. Он отметил, что в настоящее время «все силы и средства находятся у премьер-министра». Также политик подчеркнул, что Саркисян является уважаемым человеком в обществе и он, вероятнее всего, продолжит работать в политической сфере. Ранее стало известно о том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он поделился мыслями о том, что у него нет достаточного количества инструментов для воздействия на радикальные процессы в такое непростое время. Заодно он уволил руководителя администрации Эмиля Тарасяна. Член совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян считает, что Армен Саркисян покинул пост президента из-за грядущих геополитических ударов. Согласно конституции Армении, временные обязанности президента Армении могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отношения между Россией и Арменией не изменятся после ухода с поста президента страны Армена Саркисяна. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий (фракция «Единая Россия»). «Внешняя политика [Еревана] с уходом президента Армении не изменится», — сообщил депутат ТАСС. По его мнению, российско-армянские отношения останутся прежними. Что касается ситуации в целом, Володацкий сообщил, что после заявления об отставке Армена Саркисяна, у народа Армении есть право на избрание нового лидера. Он отметил, что в настоящее время «все силы и средства находятся у премьер-министра». Также политик подчеркнул, что Саркисян является уважаемым человеком в обществе и он, вероятнее всего, продолжит работать в политической сфере. Ранее стало известно о том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он поделился мыслями о том, что у него нет достаточного количества инструментов для воздействия на радикальные процессы в такое непростое время. Заодно он уволил руководителя администрации Эмиля Тарасяна. Член совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян считает, что Армен Саркисян покинул пост президента из-за грядущих геополитических ударов. Согласно конституции Армении, временные обязанности президента Армении могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна.